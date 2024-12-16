Ветераны получат средства на занятия спортом: Минветеранов анонсировали проект

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.

Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

"Мы сейчас внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте. Сейчас они уже в Верховной Раде, проходят комитеты", - заявила Величко-Трифонюк.

К тому же, Минветеранов работает над экспериментальным проектом, который предусматривает ежеквартальную финансовую помощь для ветеранов и ветеранок. В частности, на посещение спортивных залов, бассейнов и других мест.

По словам Величко-Трифонюк, спорт - один из самых действенных инструментов реабилитации украинских ветеранов войны.

"Украинским ветеранам необходимо отвлекаться. Спорт - это, в первую очередь, о создании сообщества и о поддержке друг друга", - отметила Величко-Трифонюк.