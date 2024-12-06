Минветеранов презентовали Стратегию ветеранской политики

Министерство по делам ветеранов вместе с общественными объединениями представили "Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года". В частности, эта стратегия должна быть реализована до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Правительственный портал ".

29 ноября Кабинет Министров Украины утвердил "Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года". Этот документ должен охватить все аспекты взаимодействия государства с ветеранами, членами их семей и семьями погибших военных. В частности, от этапа прохождения службы до момента увольнения.

По словам министра по делам ветеранов Украины Наталии Калмыковой, одной из целей Стратегии ветеранской политики является восстановление человеческого капитала и благосостояния ветеранов.

"В рамках этой стратегической цели мы предусмотрели координацию усилий по разным направлениям, в частности, вопросы физического и ментального здоровья ветеранов, поддержку и развитие семей. Также речь идет о государственных гарантиях, трудоустройстве и обеспечении экономической независимости", - заявила Калмыкова.

Важной целью документа является уважение к ветеранам и чествование погибших военных. В частности, в рамках чествования предполагается мемориализация, создание музеев и других элементов, которые помогут увековечить память о Защитниках и Защитницах на много лет вперед.

По словам Калмыковой, эта цель подчеркнет отношение общества и статуса ветерана, что повлияет на обороноспособность государства и мобилизационный ресурс.

Третьей целью Стратегии является обеспечение национальной безопасности и обороноспособности. В частности, речь идет о введении начальной военной подготовки в школах с привлечением ветеранов в качестве преподавателей.