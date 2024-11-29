В Киеве парковка будет бесплатной для ветеранов: что для этого нужно

Напомним,что Украина предоставляет широкий спектр льгот для участников боевых действий и членов их семей, для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы включают в себя медицинскую помощь, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и образовательные преимущества.

Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дия". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.