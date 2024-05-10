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В Украине уже более миллиона ветеранов войны: как Кабмин планирует организовать реабилитацию

Пятница 10 мая 2024 12:45
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В Украине уже более миллиона ветеранов войны: как Кабмин планирует организовать реабилитацию Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство по делам ветеранов Украины разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миниветеранов Украины.

Ветеранские пространства - это точка входа для ветеранов и ветеранок, их семей и семей погибших во время боевых действий, объединяющая все услуги и возможности в одном месте:

  • социально-психологическая и спортивно-физкультурная реабилитация;
  • информационно-консультационная поддержка;
  • юридическая помощь;
  • специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц;
  • обучение и переквалификация, бизнес-тренинги;
  • досуг.

Первый этап развития ветеранской инфраструктуры предусматривает создание пространств по межрегиональному принципу - во Львове, Днепре, Одессе, Ровно. За пример будет взят восстановленный после уничтожения Россией в начале полномасштабного вторжения Центр в Бородянке в Киевской области.

На региональном уровне будет функционировать 20 центров. Развитие ветеранских пространств на региональном уровне с населением более 20 тысяч - 450 центров.

По данным Министерства по делам ветеранов, количество ветеранов сейчас превышает 1 миллион (участники боевых действий, участники войны, инвалиды войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной). Еще 3,5 миллиона - это их семьи или семьи погибших воинов.

Ранее сообщалось, что ветераны и переселенцы могут получить грант на поддержку микробизнеса. Международная организация Help - Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс.

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