Ветеранам и их семьям станет проще получить льготы на коммуналку

Правительство упростило процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги, льготник должен обратиться в уполномоченные органы.

В связи с этим украинские ветераны войны, участвующие в военных действиях и находящиеся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не могли обратиться за их назначением лично. Следовательно, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством.

С учетом реалий военного времени для решения этой проблемы Минсоцполитики разработало постановление, которое 27 декабря принял на своем заседании Кабинет министров Украины.

Согласно ей, был принят экспериментальный порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем. Этот порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначение Пенсионным фондом Украины льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. А именно:

если ветеран войны (лицо с инвалидностью вследствие войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, - с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи.

вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот.

объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.

предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, средствами Портала Действие.

Выплаты в 2023 году

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.

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