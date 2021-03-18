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Ветеранам АТО дозволили позачергово вакцинуватися від COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 16:57
Ветеранам АТО дозволили позачергово вакцинуватися від COVID Фото: вакцинація в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я, щоб прискорити вакцинацію в Україні, додало ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі до категорії громадських діячів, які можуть прищепитися залишковими дозами Covishield. Вони можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що до дорожньої карти вакцинації внесли зміни, згідно з якими учасники бойових дій можуть отримати щеплення залишковими дозами вакцини.

"У разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани АТО/ООС. Якщо вакцину не використовують в цей термін, вона підлягає утилізації", - йдеться в повідомленні.

Учасники бойових дій можуть записатися до листа очікування через портал або мобільний додаток "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.

На порталі або в додатку "Дія" треба авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, вказати сферу діяльності та обрати місце вакцинації.

Нагадаємо, раніше Київ відкрив онлайн-запис на вакцинацію від COVID залишковими дозами.

Детальніше про процес читайте в матеріалі РБК-Україна "Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення".

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