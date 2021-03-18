Зеленський про Covishield: не бачу підстав, щоб зменшувати вакцинацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію від коронавірусу в Україні . Оскільки, незважаючи на дезінформацію щодо вакцин, в країні вже щепилися близько 90 тисяч чоловік.

Про це він заявив під час прес-конференції .

На думку Зеленського, інформаційна атака, яка зараз відбувається в світі щодо вакцини AstraZeneca, є серьезнім протидією проти препарату.

"Я вважаю, що інформаційна атака на AstraZeneca - це дуже серйозне інформаційне протидія проти вакцини. Я не знаю ким вона розпочата, але в Україні я не бачу підстав, щоб зменшувати вакцинацію. Від нашого Моз я таку інформацію не отримував", - заявив він.

При цьому Зеленський зазначив, що в Україні на сьогоднішній день вакцинують лише препаратом Covishield (AstraZeneca), який виготовляється в Індії.

"В Україні є єдина вакцина, яка доставлена в Україну - це Covishield, і в цьому факті хочу підкреслити, що сьогодні з 500 тисяч доз вакцин ми вакцинували майже 90 тисяч чоловік, незважаючи на низький рівень довіри до вакцинації. З них жодного летального випадку", - підкреслив він.

Президент також додав, що Сполучені Штати, Великобританія, Польща і Австралія не призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Відзначимо, що ряд європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca через можливий побічний ефект, зокрема утворення тромбів. При цьому перші країни, які призупинили використання AstraZeneca, зокрема Латвія і Австрія, відмовилися від серії вакцини ABV5300. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і включає в себе 1 млн доз вакцини.