Форвард "Торонто" сделал хет-трик и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный центрфорвард "Торонто Мейпл Лифс" Райан О'Райлли с тремя заброшенными шайбами и результативной передачей стал главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Новичок "Торонто" вместе с одноклубниками одолел "Баффало" на выезде. 32-летний форвард, только 17 февраля перебравшийся в ряды "Мейпл Лифс", оформил хет-трик и ассистировал Таваресу в первом периоде.

Именно О'Райлли открыл счет в дебюте поединка. Он в касание замкнул передачу Марнера в контратаке. Вскоре канадец забросил вторую шайбу – выскочил на свидание с Луукконеном и переиграл его в ближнем бою. А под занавес матча О'Райлли забросил в пустые ворота "Сейбрз", когда хозяева выпустили шестого полевого.

Благодаря победе в перестрелке в Баффало (6:3) "Торонто" закрепился на второй строчке в Атлантическом дивизионе. "Мейпл Лифс" набрали 78 очков. В свою очередь в активе "Баффало" 60 пунктов и отставание на 4 очка от зоны плей-офф.

Дополнили тройку звезд вингер "Торонто" Митч Марнер и форвард "Детройта" Пиус Зутер. Первый зарекомендовал себя суперассистентом, отдав 5 (!) результативных передач против "Баффало". А вот второй оформил дубль против "Вашингтона" на выезде.

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