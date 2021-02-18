Сніг у 11 областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 18 лютого, на південному заході, а також у центрі України очікується сніг. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -12 до +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -16.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Івано-Франківській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях буде сніжно. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму очікується сніг з дощем. На решті території буде без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від -10 до +5, а вночі вона становитиме від -13 до -4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -12 до -2 градусів, а вночі від -16 до -10.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -6 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -13 -4 градуси.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від -12 до -8, а вночі від -16 до -13 градусів.