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Сніг у 11 областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 08:00
Сніг у 11 областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У четвер, 18 лютого, на південному заході, а також у центрі України очікується сніг. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -12 до +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -16.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Івано-Франківській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях буде сніжно. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму очікується сніг з дощем. На решті території буде без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від -10 до +5, а вночі вона становитиме від -13 до -4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -12 до -2 градусів, а вночі від -16 до -10.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -6 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -13 -4 градуси.

Сніг у 11 областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від -12 до -8, а вночі від -16 до -13 градусів.

Сніг у 11 областях та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода різко зміниться в останній тиждень лютого. Зокрема, очікується потепління до плюсових температур, а в деяких областях - понад +10. Температура повітря почне підвищуватися вже на цих вихідних, а з середини наступного тижня "плюси" будуть навіть у нічний час.

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