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Україною пронеслись урагани і знеструмили до сотні населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 08:24
Україною пронеслись урагани і знеструмили до сотні населених пунктів
Фото: наслідки урагану в Чернігові (dsns.gov.ua)

Урагани в Україні знеструмили 94 населених пункти

В результаті шквалистого вітру в ряді областей України знеструмлено 94 населених пункти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті шквалистого вітру та спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 94 населених пункти у 6 областях. Зокрема, в Сумській - 30, Полтавській - 16, Дніпропетровській - 20, Чернігівській - 13, Донецькій - 12, Запорізькій - 3 населених пункти.

Також повідомляється, що в Чернігові вітром пошкодило дах магазину і дах офісної будівлі. У селищі Анисів Чернігівського району пошкоджено покриття даху школи. У результаті урагану в Чернігові постраждалих немає.

Крім того, за добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 23 березня в Україні очікується погіршення погоди, а в деяких областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, опади очікуються у східних областях та Приазов'ї, на решті території сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, на крайньому півдні до +6, вдень до +9, у західних областях та в Одеській області до +15.

 

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