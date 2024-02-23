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"Весенний" день. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 23 февраля 2024 07:00
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"Весенний" день. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 февраля, в Украине, несмотря на февраль в календаре, будет по-настоящему весенний день. Тепло будет и в выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В пятницу и дальше, сколько видит синоптическое око, осадков каких-то существенных в Украине не видно. Потому что восточный антициклон, область высокого атмосферного давления, не будет пускать западную и юго-западную влагу на территорию Украины", - рассказала она.

Кроме того, на фоне порывистого, местами сильного ветра, теплая погода сегодня охватит значительную часть Украины.

"В течение дня пятницы ожидается +7...+13 градусов, только свежее в восточных областях, +3...+6 градусов. В Киеве ожидается ветреная, однако теплая погода, днем до +10 градусов. Осадки маловероятны", - добавила синоптик.

Погода на выходных в Украине

24-25 февраля в Украине ожидается теплая погода. В дальнейшем градусы немного "присядут", однако серьезного похолодания не видно.

"Природа и атмосфера спокойно, без контрастных дерганий и нервов, заранее готовятся к весне", - объяснила ситуацию Диденко.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

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