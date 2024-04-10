Весенние неприятности для авто: как защитить машину от битума и других дорожных сюрпризов

Летом у автомобилиста нет многих из тех проблем, которые готовят для него остальные сезоны. Но несколько реальных угроз для автомобиля все равно есть, и если не подстраховаться от них заблаговременно, на память о лете могут остаться очень выразительные отметины.

О том, как защитить кузов автомобиля от характерных летних неприятностей, читайте в материале РБК-Украина .

Если говорить о повседневной эксплуатации, в летнее время ущерб автомобилю могут нанести не только высокая скорость и выбоины на дороге. Как и зимой, свое веское слово может сказать природа, да и человек своей, так сказать, хозяйственной деятельностью несет автомобилисту несколько угроз.

Ремонт дорог

К счастью, технологии украинских дорожников в последнее время существенно усовершенствовались. Но методы печально известного ямочного или более глобального текущего ремонта порой остаются варварскими. Основных опасностей две.

Битум. Черный смолистый нефтепродукт, который дорожники используют как вяжущее вещество, хорошо прилипает не только к асфальту, но и к шинам. А уже с колес центробежная сила охотно разбрасывает черную гадость по боковинам кузова. Печаль в том, что часто убрать битум полностью невозможно – бывает, что уже через несколько часов он въедается в структуру лака и краски, оставляя зеленоватые или темно-серые пятна, особенно заметные на светлом кузове. Поэтому во время летних поездок важно вовремя заметить, что вы попали в “битумную зону” – чтобы тут же убрать загрязнения с машины. Для этого желательно иметь с собой препарат типа "Очиститель битумных пятен". Если вы не захотите вымазывать свои руки, можно заехать в ближайшую автомойку – и наличие собственного "Очистителя" значительно облегчит решение проблемы.

Черный смолистый нефтепродукт, который дорожники используют как вяжущее вещество, хорошо прилипает не только к асфальту, но и к шинам. А уже с колес центробежная сила охотно разбрасывает черную гадость по боковинам кузова. Печаль в том, что часто убрать битум полностью невозможно – бывает, что уже через несколько часов он въедается в структуру лака и краски, оставляя зеленоватые или темно-серые пятна, особенно заметные на светлом кузове. Поэтому во время летних поездок важно вовремя заметить, что вы попали в “битумную зону” – чтобы тут же убрать загрязнения с машины. Для этого желательно иметь с собой препарат типа "Очиститель битумных пятен". Если вы не захотите вымазывать свои руки, можно заехать в ближайшую автомойку – и наличие собственного "Очистителя" значительно облегчит решение проблемы. Камни. Сразу несколько методик ремонта дорог предполагает использование отсева – мелких камешков, легко поднимающихся колесами в воздух. В результате – сколы краски на передней части машины, часто вплоть до голого металла, а еще – посеченное лобовое стекло и фары. Помочь здесь может понижение скорости. Даже если встречная машина с неумным водителем за рулем едет быстро и поднимает в воздух целые эскадрильи камней, скорость их встречи с вашим капотом будет вдвое ниже, если вы будете ехать медленно. Соответственно, и повреждения не будут значительными.

Сок деревьев

Проблема не менее зловредна, чем битум: есть виды соков и смол, которые не может убрать с кузова даже глубокая полировка – настолько крепкими оказываются потом эти капли, дополнительно запеченные на солнце. Есть также немало менее устойчивых, но тоже малоприятных "осадков" с цветущих деревьев, которыми лето украшает наши кузова.

Рецепт здесь несложен: во-первых, старайтесь не парковаться под подозрительными деревьями в сезон цветения, а во-вторых, сразу убирайте с краски точки, капли и соцветия. Для этого можно использовать препараты типа "антимошка" или специальные очистители. Главное здесь – не дать постороннему веществу запечься на краске или въесться в нее.



Птичий помет

Действительно опасная субстанция, выделяемая птицами, может повредить краску в любую пору, но именно летом, когда краска и лак размягчены жарой, вероятность неприятностей наибольшая. Птичий помет содержит кислоту, которая – к счастью, не всегда – может изменить цвет краски и вызвать растрескивание лака. Старайтесь побыстрее убирать эти птичьи метки, и все будет хорошо.

Как защитить кузов летом

Неравнодушные автовладельцы в преддверии сезона активной эксплуатации и дальних поездок неизвестными дорогами принимают превентивные меры по сохранению кузова.

Защитный воск . Чтобы предотвратить повреждение краски, машину как минимум следует укрыть так называемым твердым воском – полиролью без абразива, которая создает на поверхности защитный слой. Он может держаться на кузове несколько месяцев, более или менее эффективно отталкивая именно химические вещества типа смол, кислот, битума. Разумеется, если машину часто моют, особенно так называемой активной пеной, воскование в течение лета нужно будет повторить.

. Чтобы предотвратить повреждение краски, машину как минимум следует укрыть так называемым твердым воском – полиролью без абразива, которая создает на поверхности защитный слой. Он может держаться на кузове несколько месяцев, более или менее эффективно отталкивая именно химические вещества типа смол, кислот, битума. Разумеется, если машину часто моют, особенно так называемой активной пеной, воскование в течение лета нужно будет повторить. "Жидкое стекло" . Есть более устойчивые препараты под условным названием "жидкое стекло", "нанополироль" и т.д., которые держатся на кузове более длительный срок. Но их труднее наносить своими силами, чаще всего это делают в мастерских по уходу за кузовом.

. Есть более устойчивые препараты под условным названием "жидкое стекло", "нанополироль" и т.д., которые держатся на кузове более длительный срок. Но их труднее наносить своими силами, чаще всего это делают в мастерских по уходу за кузовом. Пленка. Радикальный способ защитить лакокрасочное покрытие автомобиля – оклеить наиболее уязвимые места специальной пленкой, так называемой антигравийной. Их есть несколько видов, самые лучшие варианты практически невидимы на машине и защищают краску даже при мелких ДТП. В продаже бывают готовые комплекты для конкретных моделей авто, которые можно даже наклеить самостоятельно. Имейте в виду, что лучшими считаются полиуретановые пленки (толщина порядка 0,20 – 0,35 мм), но они достаточно дорогие. Гораздо дешевле будет виниловая пленка, но она стареет уже через 3 – 4 года и не так красиво лежит на выпуклых поверхностях кузова.

Если коротко

Сохранность товарного вида машины важна, если она молода и вы имеете в виду продавать ее в ближайшие годы. Соответственно, в таком случае есть смысл тратиться на поддержание лакокрасочного покрытия в хорошем состоянии. Еще раз подчеркнем, что некоторые летние "отметины" нельзя будет устранить даже традиционным предпродажным средством – профессиональной глубокой полировкой, ведь некоторые виды веществ портят лак и краску на всю их толщину. Ну а способ защиты выбирайте согласно вашим возможностям и рыночным перспективам вашей машины на случай ее продажи.