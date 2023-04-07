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Не весенняя погода. Синоптики предупреждают о дождях и снеге сегодня

Фото: сегодня в Украине ожидается дождь и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 7 апреля, снова будет с дождями и мокрым снегом. Однако в большинстве областей ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется мокрый снег. На Левобережье, а также на западе - дожди. При этом в центральной части Украины без осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в среднем от +6 до +11, в северо-восточных и восточных областях +12 +17 градусов. Ночью температура опустится до +1 +6.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут днем +9 +11 градусов, а ночью +3 +5 градусов.

Напомним, вчера западные области Украины засыпало снегом. Из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях почти 5 тысяч потребителей остались без света.

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