На западе Украины 5 тысяч потребителей без света из-за непогоды
Непогода на западе Украины оставила без света 5 тысяч потребителей. Отключение произошло в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго в Facebook.
"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тысяч потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, ситуация в других областях Украины стабильная. Энергосистема работает без дефицита и обеспечивает потребности украинцев. Поэтому сегодня отключения света не планируются.
Также за последние сутки возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов в Донецкой области.
Напомним, западные области Украины засыпали снегом. Из-за непогоды на западе осложнено движение транспорта и многочисленные ДТП.
Кроме того, украинцев предупредили о задержках поездов, курсирующих через западные регионы нашей страны.
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