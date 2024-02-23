Будет самой теплой из стран Европы. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра, 24 февраля, Украина будет самой теплой из стран Европы. Температура воздуха максимально поднимется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"24 февраля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +10...+15 градусов, в восточной части немного свежее, +5...+9 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра будет преобладать в Украине высокое атмосферное давление, поэтому осадков не ожидается, разве что в Карпатах и вокруг гор есть вероятность небольшого дождя.

"Ветер будет завывать с юга и юго-востока, будет порывистым, сильным, местами с штормовыми порывами до 15-22 м/с. Ветер угомонится во вторник!" – добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 24-25 февраля на выходных также будет ветрено, а осадков выходными не ожидается

"В субботу воздух в столице прогреется до +12 градусов, в воскресенье ожидается около +10 градусов. Следующая неделя будет свежей, однако не холодной, без существенных осадков", - констатировала синоптик.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.