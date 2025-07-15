Свадьба или расставание: 6 пар знаков Зодиака, у которых все изменится в июле

Овен и Лев

Два огненных знака - союз страсти и лидерства. В июле эта пара столкнется с борьбой за доминирование. Если они смогут перестать соперничать и научатся слушать друг друга, их ждет новый уровень близости. Иначе возможен резкий разрыв. Все или ничего.

Близнецы и Лев

Весело, ярко, но иногда поверхностно. В июле Льву может не хватить стабильности, а Близнецам - свободы. Это критический момент, когда пара должна решить: двигаться дальше вместе или честно проститься. Инициатор перемен - Лев.

Близнецы и Водолей

Эта пара интеллектуально идеально смешивается, но эмоции не всегда на первом месте. Июль может задать вопрос: стоит ли переводить отношения во что-то более глубокое, серьезное? Вероятный разговор про общее будущее, переезде или официальном статусе.

Рак и Козерог

Полная противоположность - эмоции против рациональности. В июле эта пара пройдет через непростые диалоги, в которых откроются старые образы. Но именно сейчас есть шанс построить более здоровые отношения - если Козерог научится проявлять теплоту, а Рак - меньше обижаться.

Рак и Рыбы

Нежная и романтическая пара, которая в июле может решиться на серьезный шаг: совместную жизнь, помолвку или даже свадьбу. Если одна из сторон избегает ответственности - возможен резкий разрыв. Все решится очень эмоционально, без полутонов.

Дева и Скорпион

Это союз контроля и глубины. В июле может всплыть ревность, недоверие или желание контролировать партнера. Но в то же время это идеальный момент для откровенности. Если оба готовы работать над отношениями, возможен прорыв и даже официальное оформление союза.