Весняний призов стартував у понеділок

Весняний призов на строкову військову службу стартує у понеділок, 1 квітня 2019 року. Про це свідчить відповідний указ глави держави, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, згідно з документом, з 1 квітня по 30 червня, а також з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року в усіх областях України відбуватиметься набір на строкову військову службу.

Так, на військову службу до лав Збройних сил України призиватимуться придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно з законом "Про військовий обов’язок і військову службу" для юнаків, які не мають вищої освіти, строк служби становить 18 місяців, а для тих, хто має ступінь спеціаліста або магістра - 12 місяців.

При цьому юнаки 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі.

Як писало РБК-Україна раніше, на весняну кампанію різко підвищили число призовників. Так, Кабінет міністрів України підвищив число призовників на строкову військову службу у рамках весняної кампанії на своєму засіданні 27 березня.

Підкреслимо, що протягом весняного призову планують призвати 18 752 людини. З цієї кількості 9 000 призовників надійдуть до Збройних сил України, 600 - в Державну спецслужбу транспорту 5152 - в Національну гвардію, 4 000 - в Державну прикордонну службу.

Нагадаємо, восени 2018 року на строкову службу призвали майже 18 тисяч осіб, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. чоловік, з них 9 тисяч закликали до ЗСУ.

Додамо. протягом 2016-2018 років у Збройні сили України на службу за контрактом прийшли більше 130 тисяч чоловік.