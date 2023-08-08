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ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

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Вторник 08 августа 2023 05:14
ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Сватовском участке фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины смогли откинуть российских оккупантов южнее населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную интерактивную карту DeepState.

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке, по данным ресурса, войскам РФ удалось захватить фактически полностью Новоселовское.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Войска РФ заняли Новоселовское (фото: скрин deepstatemap.live)

Не стихают бои в Серебрянском лесничестве, а также возле Ольшаны и Новоегоровки, в то же время бойцам ВСУ удалось отбросить оккупантов от последнего населенного пункта южнее.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки (фото: скрин deepstatemap.live)

В материале приводится рассказ одного из военных ВСУ на направлении в районе Купянска. Защитник пишет, что враг "подвел свежие силы и немалое количество штурмовых подразделений, совершает атаки в пешем порядке полями и лесополосами, чему способствует двухметровая трава".

"С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Однако его силы довольно быстро истощаются, минимум три штурмовых рот лежит например в лесополосе длиной в километра полтора", - рассказал военнослужащий ВСУ.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Ситуация на Купянском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении ситуация без изменений. Бои по линии Клещиевка - Курдюмовка продолжаются.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Ситуация в районе Бахмута (фото: скрин deepstatemap.live)

В районе Авдеевки российские оккупанты опять пытались наступать с Крутой Балки, при этом безуспешно.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Около Авдеевки оккупанты пытались наступать со стороны Крутой Балки (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бердянском отрезке фронта продолжаются бои возле населенных пунктов Приютное и за Урожайное.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Ведутся бои за Приютное (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском отрезке ведутся бои возле Роботино и Вербовое. Изменения линии боевого соприкосновения тут носят условный характер, и в районе "ситуация очень динамичная", отмечается в отчете.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Ситуация возле Роботино (фото: скрин deepstatemap.live)

На Таврическом участке фронта изменения не зафиксированы. При этом ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины и подразделении "Стугна" показывали фото материалы недавнего удачного рейда на Левобережье Херсонской области.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepStateСитуация на Таврическом направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других участках фронта

На Северском направлении, а также на севере страны возле границ с Белорусью - без изменений.

В отчете аналитиков DeepState в Telegram отмечается, что несмотря на затишье на информационном фронте - "на многих участках фронта очень тяжело".

"Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабной войне. Идет трудная борьба за истощение соперника", - говорится в публикации.

Силы обороны не дают оккупантам продвигаться

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в течение недели воины ВСУ смогли сдержать все попытки наступления оккупантов, и не дали им продвинуться.

В Минобороны также заявили, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, враг проводит постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но Силы обороны их отбивали.

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