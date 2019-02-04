ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу, - КМДА

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 14:40
Вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу, - КМДА
Фото: Вертолітний майданчик Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше суд заборонив АРМА вчиняти будь-які дії по управлінню майном на Парковій дорозі, 16-А

Вертолітний майданчик, яка належить ТОВ "Амадеус Ко" і розташовану на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути колишньому президенту Віктору Януковичу. Про це заявив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Він розповів, що 24 січня Господарський суд міста Києва за позовом "Амадеус Ко" виніс рішення. Своїм рішенням суд заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів і КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії по управлінню майном на Парковій дорозі, 16-А.

За його словами, в 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га в рекреаційній зоні і всупереч Генплану Києва та ЮНЕСКО дозволила забудувати схили Дніпра. За словами Поворозника, постанову Господарського суду незаконно.

При цьому, за його словами, КМДА готова всіляко сприяти прокуратурі і поліції, щоб довести до суду кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) у відношенні посадових осіб Київради та КМДА того часу і по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК про порушення службовцями ТОВ "Амадеус Ко" вимог закону у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів при будівництві на Парковій дорозі, 16-А.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами передало КВЦ "Парковий" комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху".

Луценко прокоментував вирок Януковичу У Києві завтра очікується дощ
Новини України ЯнуковичКМДА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся