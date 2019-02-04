Вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу, - КМДА

Фото: Вертолітний майданчик Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше суд заборонив АРМА вчиняти будь-які дії по управлінню майном на Парковій дорозі, 16-А

Вертолітний майданчик, яка належить ТОВ "Амадеус Ко" і розташовану на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути колишньому президенту Віктору Януковичу. Про це заявив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Він розповів, що 24 січня Господарський суд міста Києва за позовом "Амадеус Ко" виніс рішення. Своїм рішенням суд заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів і КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії по управлінню майном на Парковій дорозі, 16-А.

За його словами, в 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га в рекреаційній зоні і всупереч Генплану Києва та ЮНЕСКО дозволила забудувати схили Дніпра. За словами Поворозника, постанову Господарського суду незаконно.

При цьому, за його словами, КМДА готова всіляко сприяти прокуратурі і поліції, щоб довести до суду кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) у відношенні посадових осіб Київради та КМДА того часу і по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК про порушення службовцями ТОВ "Амадеус Ко" вимог закону у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів при будівництві на Парковій дорозі, 16-А.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами передало КВЦ "Парковий" комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху".