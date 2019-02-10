Вертоліт з 23 військовими впав на кордоні Судану і Південного Судану

Причина інциденту поки невідома

Три человека погибли в результате крушения военного вертолета на территории расположения миротворческой миссии ООН на границе Судана и Южного Судана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечено, что н аборту вертолета находились 23 человека. Три члена экипажа погибли, еще 10 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что причина инцидента пока неизвестна.

Как сообщается, Судан и Южный Судан ведут спор о принадлежности района Абьей, богатого нефтью, с момента провозглашения независимости Южного Судана 27 июня 2011 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Судане, после возобновления протестных акций, прокуратура выдала ордера на арест 38 журналистов и активистов, которые обвиняются в "подстрекательстве" и распространении "ложных новостей".

Сообщается, что суданские журналисты и активисты используя социальные сети распространяют информацию о ходе протестов в стране, транслируя фотографии и видеозапаси демонстраций.