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Київ відправив гуманітарну допомогу в Бучу, - Кличко

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Середа 02 березня 2022 12:32
Київ відправив гуманітарну допомогу в Бучу, - Кличко Вулиці Бучі (Фото: malyn.media)
Автор: Константин Широкун

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Бучу, яке активно обороняється від російських військ на підступах до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Жителям Бучі, які знищують і активно роззброюють ворога, ми відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування. Я дякую Організації "Червоний Хрест", яка доставила необхідну допомогу з Києва в Бучу", - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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