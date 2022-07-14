"Ймовірний сценарій". Макрон побоюється, що Росія може повністю відключити газ

Росія може повністю припинити постачати газ до Європи. Це може статися найближчими місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в ефірі BFM TV.
Французький лідер назвав відключення російського газу "ймовірним сценарієм". Він закликав жителів Франції готується до цього.
"Росія використовує енергію як зброю війни... Ми повинні готуватися до сценарію, коли Росія повністю перекриє газ, це ймовірно", - сказав Макрон.
Нагадаємо, що Євросоюз готується до повного відключення російського газу і розробив екстрений план.
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