"Вероятный сценарий". Макрон опасается, что Россия может полностью отключить газ

Россия может полностью прекратить поставлять газ в Европу. Это может произойти в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в эфире BFM TV.
Французский лидер назвал отключение российского газа "вероятным сценарием". Он призвал жителей Франции готовится к этому.
"Россия использует энергию как оружие войны... Мы должны готовиться к сценарию, когда Россия полностью перекроет газ, это вероятно", - сказал Макрон.
Напомним, что Евросоюз готовится к полному отключению российского газа и разработал экстренный план.
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