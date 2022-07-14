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"Вероятный сценарий". Макрон опасается, что Россия может полностью отключить газ

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может полностью прекратить поставлять газ в Европу. Это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в эфире BFM TV.

Французский лидер назвал отключение российского газа "вероятным сценарием". Он призвал жителей Франции готовится к этому.

"Россия использует энергию как оружие войны... Мы должны готовиться к сценарию, когда Россия полностью перекроет газ, это вероятно", - сказал Макрон.

Напомним, что Евросоюз готовится к полному отключению российского газа и разработал экстренный план.

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ФранцияЭммануэль МакронРоссийская Федерация