ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стало відомо, коли можуть призначити нового посла США в Україні

Вашингтон, Понеділок 27 липня 2020 10:49
Стало відомо, коли можуть призначити нового посла США в Україні
Фото: Кіт Дейтон (army.mil)
Автор: Роман Калиниченко

Сенат готовий затвердити кандидатуру Кіта Дейтона

Призначення відставного генерала Кіта Дейтона новим послом США в Україні може відбутися до президентських виборів у США в листопаді. Процес його затвердження затягнувся через коригування графіку роботи Сенату.

Про це сказав в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко.

Посол заявив, що чув про його кандидатуру лише позитивні відгуки, і "немає ніякого сумніву, що вона буде затверджена, як тільки Сенат збереться".

"Але через пандемію графік роботи Конгресу поламаний, вони кілька місяців були на карантині. Іноді вони збираються, але у них безліч нагальних медичних і економічних питань", - зазначив Єльченко, додавши, що до виборів у листопаді кандидатуру Дейтона, швидше за все, затвердять.

Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.

Нагадаємо, до вересня 2019 року повноваження спецпредставника по Україні були покладені на Курта Волкера, він пішов у відставку після скандалу з оприлюдненими розмовами Зеленського та Трампа.

На початку поточного року Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео попросив призначити нового спецпредставника по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся