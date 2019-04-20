Імовірність жорсткого Brexit залишається, - Юнкер

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що імовірність виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди залишається. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Єврокомісії, наразі ніхто не знає чим закінчиться Brexit, що створює побоювання про жорсткий вихід Британії з ЄС, без будь-яких договірних механізмів.

"Ніхто не знає, чим закінчиться Brexit. Це створює велику невизначеність. Як і раніше, існує побоювання, що існуватиме жорсткий Brexit, без яких-небудь договірних механізмів про вихід Британії з ЄС", - заявив він.

Юнкер зазначив, що попри відсутність певності щодо того, коли і яким чином відбудеться Brexit, та чи відбудеться він взагалі, Британія повинна "використати з розумом" час до 31 жовтня.

"Ми не можемо продовжувати відкладати дату виходу на невизначений час. Найкращим рішенням було б для британців прийняти угоду про вихід країни з ЄС протягом додаткового часу (до 31 жовтня - ред.), який було погоджено", - наголосив президент Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія вирішила призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем. Таке рішення прийняли через відтермінування Brexit до 31 жовтня.

Пізніше ЗМІ повідомили, що уряд прем'єр-міністра Британії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію Brexit без угоди з Європейським союзом.