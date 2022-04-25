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Імовірність затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала, - ЗМІ

Фото: ЄС може не узгодити на цьому тижні шостий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Імовірність подання та узгодження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала. Очікується, що посли блоку і Єврокомісія 27 квітня проведуть зустріч, на якій обговорять війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Здається малоймовірним, що 6-й пакет санкцій ЄС щодо Росії буде представлений і навіть узгоджений на цьому тижні", - написав журналіст.

За його словами, в середу, 27 квітня, посли ЄС і Єврокомісія проведуть загальні дебати про війну на Україні. Він додав, що на зустрічі ніяких пропозицій не очікується.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС йде робота над новим пакетом санкцій проти Росії, який повинен вдарити по російській енергетиці.

Відзначити, ЄС розглядає три варіанти обмежень на нафту з Росії.

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