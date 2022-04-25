Імовірність затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала, - ЗМІ

Імовірність подання та узгодження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала. Очікується, що посли блоку і Єврокомісія 27 квітня проведуть зустріч, на якій обговорять війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Здається малоймовірним, що 6-й пакет санкцій ЄС щодо Росії буде представлений і навіть узгоджений на цьому тижні", - написав журналіст.
За його словами, в середу, 27 квітня, посли ЄС і Єврокомісія проведуть загальні дебати про війну на Україні. Він додав, що на зустрічі ніяких пропозицій не очікується.
Нагадаємо, раніше єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС йде робота над новим пакетом санкцій проти Росії, який повинен вдарити по російській енергетиці.
Відзначити, ЄС розглядає три варіанти обмежень на нафту з Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!