Імовірність затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала, - ЗМІ

Імовірність подання та узгодження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала. Очікується, що посли блоку і Єврокомісія 27 квітня проведуть зустріч, на якій обговорять війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.