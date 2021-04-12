Верховний суд заявив, що участь Януковича в розгляді справи про держзраду необов'язково

Верховний Суду відмовився визнати обов'язкову участь побіжного президента Віктора Януковича в судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи по державній зраді. Засуджений може взяти участь в розгляді цієї справи віддалено.

Про це повідомила прес-служба Верховного суду в Facebook за підсумками судового засідання 12 квітня.

"Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду відмовив у визнанні обов'язкової участі засудженого (Віктора Януковича - ред) в судовому засіданні під час касаційного розгляду", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що Верховний суд позбавлений можливості забезпечити явку побіжного президента, оскільки той перебуває за межами території України. "Суд оголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь в розгляді цієї кримінальної виробництва", - уточнили в суді.

Крім того, вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі Януковича в розгляді кримінального провадження в режимі відеоконференцзв'язку в порядку міжнародної правової допомоги, Верховний суд також відмовив у його задоволенні. Суд вказав, що в ході досудового розслідування кримінальної справи РФ раніше вже відмовляла в наданні такої допомоги.

При цьому для дотримання прав засудженого і з урахуванням обставин цього кримінального провадження суд запропонував сторонам захисту забезпечити участь Януковича в касації цієї справи використовуючи власні технічні засоби і програмне забезпечення "TrueConf".