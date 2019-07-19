Верховний суд встав на сторону НБУ в суперечці з Коломойським

Велика палата Верховного суду вирішила, що націоналізація "ПриватБанку" не є істотною обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, Верховний суд 2 липня відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойському ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з НБУ іпотечного договору.

Відповідно до цього договору ПрАТ "Ерлан" надало НБУ в заставу майно вартістю 3 млрд грн, в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався банку до націоналізації.

Позивач вважав, що внаслідок входження держави в капітал "ПриватБанку", відбулась істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) та боржник ("ПриватБанк") поєднались в одній особі, повідомили в НБУ.

"Верховний суд погодився з правовою позицією НБУ, і таким чином, сформував судову практику в цій категорії справ. Наразі майнові поручителі за кредитами рефінансування "ПриватБанку" намагаються в судах розірвати іпотечні договори, посилаючись на істотну зміну обставин. Загалом, суди першої та апеляційної інстанцій вже ухвалили більше 50 судових рішень на користь НБУ, які набрали законної сили. Однак рішення Великої палати Верховного суду від 2 липня є першим у цій категорії справ, ухвалених на користь НБУ судом найвищої інстанції, яке не підлягає оскарженню", - наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Зазначимо, фінансовий директор "ПриватБанку" Ганна Самаріна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат. За її словами, до 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати.