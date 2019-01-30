Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо виїжджати з країни

Суд також заблокував банківські рахунки та угоди опозиціонера

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал все его банковские счета. Об этом сообщил глава Верховного суда Майкель Морено, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Кроме того, по постановлению суда также заблокированы все сделки с принадлежащим Гуайдо имуществом, несмотря на предупреждение Вашингтона о "серьезных последствиях" подобных шагов.

Также Верховный суд удовлетворил запрос генпрокурора Венесуэлы Тарека Сааба о начале предварительного расследования против Гуайдо по обвинению в помощи иностранным государствам во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как отмечает издание, как спикер парламента Гуайдо обладает иммунитетом от уголовного преследования, разрешить которое может только Верховный суд, и высшая судебная инстанция страны, лояльная Николасу Мадуро, оперативно дала разрешение прокуратуре начать расследование против Гуайдо.

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами правительства Венесуэлы и центробанка, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.