Верховний суд США просять скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах, де перемогу отримав кандидат у президенти від демократів Джозеф Байден. Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину.

Про це йдеться в заяві, опублікованому на сайті Пакстона.

"Ці чотири штату скористалися пандемією, щоб виправдати ігнорування федеральних законів і законів штату про голосування, таким чином вони спотворили результати загальних виборів 2020 року", - йдеться в заяві.

На його думку, в штатах не дотримувалися норми, що стосуються обробки бюлетенів, у тому числі надісланих поштою.

При цьому прокурор заявив, що влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину "підірвали віру в чесність виборів у США, поставили під сумнів підсумки голосування, а також порушили конституцію країни.

Нагадаємо, 21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

7 грудня після чергового перерахунку голосів штат Джорджія офіційно затвердив Джо Байдена переможцем виборів президента США.