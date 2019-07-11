Верховний суд Росії пом’якшив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Верховний суд Російської Федерації розглянув апеляційні скарги на вирок чотирьом кримським татарам, які були засуджені у “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку адвоката Едема Семедляєва.

"Верховний суд РФ щодо кримських татар мусульман Мамутова Енвера, Абсеітова Зеврі, Абільтарова Рустема і Меметова Ремзі ухвалив рішення змінити вирок і пом'якшити Мамутову до 16 років 9 місяців, іншим - до 8 років 9 місяців", - написав захисник.

Відзначимо, Семедляєв назвав рішення апеляційного суду знущанням над кримськими татарами і політв’язнями. Він пообіцяв, що адвокати оскаржать це рішення у Європейському суді з прав людини.

Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були затримані в результаті масових обшуків у Бахчисараї 12 травня 2016 року. 24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону всі четверо кримських татар були визнані винними в скоєнні злочинів. Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік і 6 місяців. Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов - 9 років позбавлення волі з обмеженням волі строком на 1 рік.

Нагадаємо, раніше Суд виніс вирок кримським татарам по "справі Хибз ут-Тахрір". Теймур і Узеір Абдулаєви, Рустем Ісмаїлов, Еміл Джемаденов і Айдер Салединов засуджені до термінів від 12 до 17 років колонії суворого режиму.