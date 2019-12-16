Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву

Верховний суд України дозволив Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату зберегти назву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, опубліковане в Єдиному реєстрі.

Згідно з рішенням, Верховний суд погодився з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ Московського патріархату. Дана заборона поширювалася на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.

"Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які встановили, що реєстраційним органам заборонені будь-які дії щодо внесення відомостей до ЄДР про Київську митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення цього спору по суті", - йдеться в документі.

Відзначимо, УПЦ домагається скасування наказу Міністерства культури про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій, які підпадають під дію закону про перейменування.

Нагадаємо, в липні Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Мінкульту в розблокуванні процесу перейменування УПЦ Московського патріархату.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня 2018 року набрав чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву.

У січні був опублікований список церков, які потрапили під закон про перейменування. Зокрема, релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування: