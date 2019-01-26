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Опубліковано список церков, що потрапили під закон про перейменування

Новини » Політика    26.01.2019 - 12:57
Опубліковано список церков, що потрапили під закон про перейменування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під закон про перейменування потрапили п'ять пов'язаних з Росією церков

В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Урядовий кур'єр".

В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:

  • Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
  • Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
  • Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);
  • Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
  • Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Відзначимо, дані організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.

Опубліковано список церков, що потрапили під закон про перейменування

Нагадаємо, закон, який зобов'язує Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву, набрав чинності 27 грудня 2018 року.

Крім того, повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату оскаржить закон про перейменування в Конституційному суді України.
 

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