Опубліковано список церков, що потрапили під закон про перейменування

Під закон про перейменування потрапили п'ять пов'язаних з Росією церков
В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Урядовий кур'єр".
В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:
Відзначимо, дані організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.
Нагадаємо, закон, який зобов'язує Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву, набрав чинності 27 грудня 2018 року.
Крім того, повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату оскаржить закон про перейменування в Конституційному суді України.