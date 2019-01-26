Опубліковано список церков, що потрапили під закон про перейменування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під закон про перейменування потрапили п'ять пов'язаних з Росією церков

В Україні під закон про перейменування потрапили п'ять церков, центр управління яких перебуває в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Урядовий кур'єр".

В опублікованій інформації Міністерства культури зазначено, що релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування п'яти релігійних організацій:

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Відзначимо, дані організації повинні внести в свої статути відомості про те, що їх центр знаходиться в Росії.

Нагадаємо, закон, який зобов'язує Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву, набрав чинності 27 грудня 2018 року.

Крім того, повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату оскаржить закон про перейменування в Конституційному суді України.

