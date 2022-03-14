Верховний суд розповів судам, як поводитися при здачі міста

"Розпорядженням Голови Верховного Суду затверджені рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду або безпосередньої загрози його захоплення", - йдеться в повідомленні.

Якщо населений пункт, в якому знаходиться суд, тимчасово захоплений і немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати відкриття евакуаційних коридорів. При наявності евакуаційного транспорту і плану евакуації суддям і працівникам суду доцільно провести евакуацію в визначені держорганами місця, наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що якщо є така можливість, необхідно здійснити вивезення судових справ, перш за все перебувають у провадженні суддів, або хоча б вивозити найбільш резонансні справи. Якщо такої можливості немає, слід забезпечити зберігання таких справ у сейфах у приміщенні суду.

Як зазначається, по можливості перед відходом з суду необхідно передати приміщення суду під охорону службі судової охорони. Уточнюється, що документи, що містять держтаємницю, підлягають знищенню з одночасним оформленням відповідних актів і з дотриманням вимог, що регулюють це нормативно-правових актів.

Матеріали інших судових справ знищувати не потрібно, йдеться в повідомленні, передбачаючи можливість повернення населеного пункту під контроль органів влади України.