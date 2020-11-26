ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Тедис Україна" має намір йти у Верховний суд

Київ, Четвер 26 листопада 2020 11:27
"Тедис Україна" має намір йти у Верховний суд
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедис Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планує подати касацію.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія "Тедис Україна" не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення суду Північного вважаємо необґрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, але і скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи", - повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, "Тедис Україна" - одна з найбільших дистриб'юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,300 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Верховный судАнтимонопольний комітет Українисигареты

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся