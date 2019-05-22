Зеленський прокоментував відмову нардепів розглядати законопроект про вибори

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України зазначив, що народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну "не на словах, а на ділі"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував провальне голосування Верховної ради за внесений ним законопроект про зміну виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського Facebook.

"Дорогі українці! Верховна рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти у Верховну раду", - заявив Зеленський.

президент України Також зазначив, що "народні депутати помиляються і навіть в мажоритарних округах українці оберуть нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

Нагадаємо, сьогодні Рада відмовилася голосувати за законопроекти Зеленського, зокрема за законопроект про вибори і публічних закупівлі. Представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук заявив, що президент України наділений лише правом законодавчої ініціативи, і якщо Верховна рада відмовляється міняти закон про вибори, то вибори можуть пройти і за старим законом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про вибори. Також сьогодні Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Додамо, що Зеленській під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.