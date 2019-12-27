Верховний суд поставив крапку у справі банку "Михайлівський"

Верховний суд 24 грудня 2019 року підтвердив законність рішення Національного банку України (НБУ) щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку "Михайлівський". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, касаційна скарга ТОВ "Екосіпан" залишена судом без задоволення, а постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 7 серпня 2017 року, відповідно до якої акціонеру банку було відмовлено у задоволенні позовних вимог, залишена без змін.

Як нагадали в прес-службі, НБУ виявив факти здійснення банком "Михайлівський" оформлення договорів, внаслідок яких зобов’язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб збільшено за рахунок зменшення зобов’язань перед юридичною особою.

У зв’язку із цим 23 травня 2016 року НБУ ухвалено рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У жовтні 2016 року власник банку ТОВ "Екосіпан" звернулося з позовом до суду, у якому просило визнати рішення Національного банку про виведення банку з ринку незаконним та відновити діяльність банку "Михайлівський".

Нагадаємо, на початок грудня 2018 року понад 29 тис. вкладникам та клієнтам ПАТ "Банк Михайлівський" було виплачено 2,415 млрд грн гарантованого відшкодування.

Колишнього голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка звинуватили в розкраданні 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності в 2016 році.