Верховний суд знову відклав розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку

Велика палата Верховного суду знову перенесла розгляд касаційних скарг Національного банку України, КБ "ПриватБанк" і Міністерства фінансів на рішення судів попередніх інстанцій у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "Приватбанку", а також про законність процедури bail-in. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НБУ.

За даними прес-служби, справа була відкладена у зв’язку з поданням клопотання Кабінету міністрів про заміну відповідача у цій справі. До цього співвідповідачем у цій справі було Міністерство фінансів. У 2019 році Міністерство фінансів передало 100% акцій "ПриватБанку" Кабінету міністрів. Саме цим обумовлено клопотання уряду про заміну відповідача.

Згідно з рішенням суду, розгляд справи відкладено на невизначений термін.

Зазначимо, засідання Великої палати Верховного суду 31 січня проходило в закритому режимі. Суд розглядав касацію на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 6 листопада 2017 року про визнання протиправними та скасування рішень НБУ, "ПриватБанку", Фонду гарантування вкладів, Міністерства фінансів і поворот їх виконання.

Нагадаємо, 16 грудня 2019 року Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги "ПриватБанку", Мінфіну і НБУ на рішення судів у справі про вклади сім'ї Суркісів націоналізованому "ПриватБанку", а також про законність процедури bail-in. Перенесення було пов'язане з тим, що Генеральна прокуратура повинна була ознайомитися з матеріалами справи.

Після цього 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанка" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in). За даними НБУ, bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків витрачалися на компенсацію грошей екс-власниками та пов'язаними з ними особами. На сьогоднішній день кількість позовів до НБУ про скасування зв'язності та bail-in налічується близько 50 на загальну суму 20 млрд грн.