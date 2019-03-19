Верховний суд відхилив позов про однакові прізвища кандидатів у бюлетнях

Фото: Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко (колаж РБК-Україна)

Доводи апелянта суд ввжає надуманими

Верховний суд залишив без задоволення позовні вимоги у питанні щодо затвердження тексту на бюлетенях на виборах 2019, які стосуються однакових прізвищ кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду у Facebook.

Зазначено, що встановлення форми виборчого бюлетеня з виборів президента України та затвердження тексту, що міститься в ньому, належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії.

Позивач свої вимоги обґрунтував тим, що у виборчому бюлетені на виборах президента України в день голосування 31 березня 2019 року будуть міститися відомості про двох кандидатів на цей пост, які мають однакове прізвище, аналогічні ініціали, посаду та місце роботи, а також про двох кандидатів із однаковими прізвищами, що, на думку позивача, призведе до помилкового розуміння виборцями результатів зробленого ними вибору та спотворить результати волевиявлення.

"Надавши оцінку спірним правовідносинам, Верховний Суд залишив без задоволення позовні вимоги з огляду на таке", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Суд вважає надуманими доводи апелянта про те, що відсутність нумерації граф бюлетеня не дасть змоги виборцям зробити вільний та усвідомлений вибір чи спотворить результати волевиявлення оскільки "вони є лише припущеннями позивача та не підтверджені жодними належними та допустимими доказами з посиланням на конкретні норми законодавства".

Зазначимо, на виборах президента України у 2019 році кандидатами зареєстровані двоє людей, які мають однакові прізвища та ініціали - це Тимошенко Юлія Володимирівна та Тимошенко Юрій Володимирович.

Нагадаємо, за результатами останніх соціологічних опитувань, опублікованих 19 березня, Юлія Тимошенко перебуває на другому місці і отримала б 18,8% голосів виборців, якби вибори проходили в середині березня 2019 року.

Натомість Юрій Тимошенко не потрапляє у першу 20-ку фаворитів президентської гонки. Всього участь у виборах приймуть 39 кандидатів.