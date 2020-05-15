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Верховний суд відмовився повернути державі "Дніпроавіа"

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 22:03
Верховний суд відмовився повернути державі "Дніпроавіа"
Ілюстративне фото (facebook.com/Dniproavia)

Суд залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва

Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду державного майна, та не повернув авіакомпанію "Дніпроавіа" в державну власність. Так, суд залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр судових рішень.

Господарський суд столиці відмовив Фонду держмайна у задоволенні позову до ТОВ "Галтера" у справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтера" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

Нагадаємо, в кінці січня північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва.

Додамо, що в жовтні минулого року Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу державного "ПриватБанку" і залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн в "Дніпроавіа" (в рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії).

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДнеправиа
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