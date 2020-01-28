ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського

Новини » Економіка     28.01.2020 - 15:32
Суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського
Фото: "Дніпроавіа" (УНІАН)

Фонд держмайна не зміг довести невиконання умов приватизації "Дніпроавіа"

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, яким Фонду держмайна було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "Галтера" (пов'язаної з Ігорем Коломойським) щодо розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" у 2009 році. Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з матеріалами суду, свій позов ФДМУ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов’язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави. Також за оцінками ФДМУ, "Галтера" із передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 для оновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (у т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Госпсуд м. Києва у своєму рішенні від 11 вересня 2019 констатував, що Кабмін лише 4 листопада 2015 року визначив держорган, якому мало бути передане відповідне майно. При цьому з квітня 2014 року (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати реконструкцію об’єкта. Також суд критично оцінив аргумент ФДМУ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня-2014, адже договором про приватизацію "Дніпроавіа" не було визначено дати початку реконструкції, а тому ТОВ "Галтера" мало право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31 грудня 2014 року.

Нагадаємо, у жовтні 2019 Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу державного "ПриватБанку" та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії).

Проти затриманого в Україні члена партії Путіна закрили справу Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства журналіста Сергієнко
Новини України СудІгор Коломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся