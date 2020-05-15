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Верховный суд отказался вернуть государству "Днеправиа"

Новости » Общество     15.05.2020 - 22:03
Верховный суд отказался вернуть государству "Днеправиа"
Иллюстративное фото (facebook.com/Dniproavia)

Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда государственного имущества, и не вернул авиакомпанию "Днеправиа" в государственную собственность. Так, суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр судебных решений.

Хозяйственный суд столицы отказал Фонду госимущества в удовлетворении иска против ООО "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.

Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтера" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Напомним, в конце января северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева.

Добавим, что в октябре прошлого года Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу государственного "ПриватБанку" и оставил без изменений решения судов низших инстанций, которыми национализированному банку было отказано в признании его кредиторских требований на 1,5 млрд грн в "Днеправиа" (в рамках дела №904/8902/17 относительно банкротства этой авиакомпании).

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДнеправиа
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