Верховний суд відмовився визнати незаконним призначення Богдана головою АП

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Суд мотивував своє рішення тим, що позивач не є учасником правовідносин з призначення

Верховний суд України відмовився відкрити провадження за позовом про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду.

У Верховному суді повідомили, що своє рішення вони мотивували тим, що право на оскарження призначення Богдана має тільки сам Богдан та особа, прав, свободи та інтересів якої це призначення може стосуватись безпосередньо.

"Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом", - заявили у Верховному суді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховному суді оскаржили призначення Богдана на посаду глави АП. В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня року № 304/2019 "Про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України".