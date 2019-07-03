Верховний суд пояснив рішення по суперечці Клюєва з ЦВК

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

У ВСУ заявили, що ЦВК не здійснив вичерпних заходів по з'ясуванню обставин щодо місця проживання Клюєва

Верховний суд України (ВСУ) зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) повторно розглянути документи по реєстрації екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва через ненадання комісією доказів відсутності кандидата на території України. Про це йдеться в документі, який в розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначається, рішення ЦВК про невідповідність кандидата прийнято без дослідження даних Державної прикордонної служби України.

"Крім цього, матеріали справи не містять доказів на підтвердження здійснених ЦВК заходів стосовно з'ясування обставин щодо проживання особи (Андрія Клюєва, - ред.) протягом останніх 5 років на території України в інший спосіб, як то звернення до ДПС, СБУ, МВД", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, у ЦВК можуть переглянути рішення по Клюєву, якого зареєстрували кандидатом на вибори в Раду.

Як писало РБК-Україна, вчора вдень Центральна виборча комісія прийняла рішення зареєструвати Клюєва кандидатом на виконання рішення суду. У зв'язку з цим, в Києві на Майдані Незалежності відбулась акція протесту з вимогою скасувати рішення ЦВК по екс-главі адміністрації президента часів Віктора Януковича.