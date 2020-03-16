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Верховний суд розпочала слухання у справі про вклади Суркісів в Приватбанку

Новини » Економіка     16.03.2020 - 12:17
Верховний суд розпочала слухання у справі про вклади Суркісів в Приватбанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення суду прямо вплине на рішення про законність націоналізації "Приватбанку"

Велика палата Верховного суду сьогодні, 16 березня, розпочала слухання у справі про пов’язаність сім'ї Суркісів з екс-власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як відзначили в НБУ, потенційні наслідки від розгляду цього судового процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд.

"Від цього судового процесу залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації ПриватБанку. Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації призупинено до розгляду справи родини Суркісів", - йдеться в повідомленні.

Чи можна було уникнути націоналізації ПриватБанку?

Сьогодні продовжиться судова битва за законність націоналізації ПриватБанку. Щойно Велика Палата Верховного Суду розпочала слухання у справі про пов'язаність родини Суркісів з ексвласниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

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