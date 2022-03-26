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Верховну Раду просять ввести кримінальне переслідування за підпал сухостою, - Денис Шмигаль

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Київ, Субота 26 березня 2022 18:04
Верховну Раду просять ввести кримінальне переслідування за підпал сухостою, - Денис Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

На засіданні Державної комісії ТЕБ і НС прийняли були затверджені заходи, спрямовані на запобігання пожеж в лісах, торфовищах і сільгоспугіддях. Про це повідомив Денис Шмигаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Прем'єр-міністра в Telegram.

Прем'єр-міністр повідомив, що на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій були вжиті заходи щодо запобігання лісових пожеж.

"Навіть у мирний час весняні пожежі завдали великої шкоди країні. Сьогодні недотримання елементарних правил протипожежної безпеки-це злочин, який може коштувати багатьох життів.",- написав Шмигаль.

Він додав, що комісія виступить з ініціативою про введення кримінальної відповідальності за підпал сухостоїв.

Дане питання розглядатиме Верховна Рада.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі почалися в районі ЧАЕС.

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