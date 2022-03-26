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Раду попросят ввести уголовное наказание за поджог сухостоя, - Шмыгаль

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Киев, Суббота 26 марта 2022 18:04
Раду попросят ввести уголовное наказание за поджог сухостоя, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС приняли были утверждены меры, направленные на предотвращение пожаров в лесах, торфяниках и сельхозугодьях. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Премьер-министра в Telegram.

Премьер-министр сообщил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям были приняты меры по предотвращению лесных пожаров.

"Даже в мирное время весенние пожары нанесли большой ущерб стране. Сегодня несоблюдение элементарных правил противопожарной безопасности – это преступление, которое может стоить многих жизней.", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что комиссия выступит с инициативой о введении уголовной ответственности за поджог сухостоев.

Данный вопрос будет рассматривать верховная Рада.

Отметим, ранее сообщалось, что лесные пожары начались в районе ЧАЭС.

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