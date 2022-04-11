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До Верховної Ради подали законопроект про правовий режим на тимчасово окупованій території

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 15:30
До Верховної Ради подали законопроект про правовий режим на тимчасово окупованій території Фото: Федір Веніславський (sluga-narodu.com)
Автор: Антон Федорців

Група народних депутатів на чолі з Федором Веніславським зі "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді проект закону щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вебпортал парламенту.

У парламенті зареєстрували та передали на розгляд комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій законопроект з реєстраційним номером 7270. Ним пропонують внести зміни до низки законів:

  • Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  • Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України

Зокрема, в законах пропонують пояснити терміни адміністративна межа, гуманітарний коридор, державний орган, деокупація, окупаційна адміністрація РФ тощо. Крім того, з'явиться окремий пункт про цілі державної політики на тимчасово окупованій території та захист там культурної спадщини.

Окремо законом на РФ як державу-окупант покладено відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення. Натомість примусова паспортизація українців на окупованих територіях не спричинить втрату ними громадянства України.

До слова, Росія розпочала підготовку до партизанської війни на своїй території.

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