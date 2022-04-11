Росія готується до партизанської війни на своїй території, - розвідка

Росія готується до партизанської війни на території своєї країни. Зокрема, міністерство транспорту РФ зобов’язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Все через загрозу втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Повідомляється, що підвищені заходи безпеки пов’язані з "загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю".

Також вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці було введено з початком агресії проти України на короткий термін, з розрахунку на швидкий бліц-криг. Однак, після провалу початкового плану, їхню дію регулярно продовжують та посилюють.

Окрім того, підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій.

"А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

Окупанти готуються, що партизанської війни (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)