У Верховну раду можуть пройти шість партій

Рейтинг політичних партій оприлюднив КМІС

На досрочных парламентских выборах преодолеть 5%-ный барьер и пройти в Верховную раду имеют шансы шесть политических сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС, проведенного в начале февраля 2019 года.

Согласно опросу, в тройку лидеров входят партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 24,6% респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Партию "Батькивщина" поддерживают 18%, партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 14,2%.

Далее идут партии "Оппозиционная платформа "За життя" - 10,3%, "Гражданская позиция" - 6,3% и "Радикальная партия" - 6,2%.

Также определенные шансы на преодоление избирательного барьера, имеет партия "Самопомич" (3,7%).

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) 31 января - 10 февраля 2019 года среди 2007 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провели центр "Социальный мониторинг", "Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс " и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года, преодолеть 5%-ный барьер и пройти в Верховную раду имеют шансы шесть политических сил.

Отметим, что по данным опроса КМИС, проведенного в начале февраля 2019 года, в рейтинге кандидатов в президенты первые места занимают Владимир Зеленский (26,9%), Петр Порошенко (17,7%), и Юлия Тимошенко 15,8%).

Напомним, очередные парламентские выборы должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.